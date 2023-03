Beschäftigte am UKGM streiken weiter

Am Uniklinikum Gießen und Marburg wird heute den dritten Tag in Folge gestreikt. Für heute hat die Gewerkschaft Verdi alle nicht-ärztlichen Beschäftigten aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Ein Kliniksprecher sagte dem hr, die Patienten seien informiert worden, dass Termine und Operationen ausfallen. Notfälle würden natürlich trotzdem behandelt. Am Montag waren bereits 600 Beschäftigte an beiden Standorten dem Streikaufruf gefolgt.

Höhepunkt der Streikwoche soll eine Demonstration durch die Marburger Innenstadt am Freitag sein. Der Streik werde so lange dauern, wie nötig, kündigte Verdi an. "Wir sind jederzeit bereit, ihn abzusagen oder zu beenden, wenn es einen Entlastungstarifvertrag geben wird." Die Beschäftigten fordern unter anderem mehr Personal, damit eine Mindestbesetzung für Schichten eingehalten werden kann.