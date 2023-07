Voting: Sind Sie (un)pünktlich?

Mein an dieser Stelle obligatorischer Blick auf die kuriosen Feiertage dieser Welt hält für heute so wichtige Ereignisse wie den "Unterhalte-dich-im-Fahrstuhl-Tag" oder auch den "Tag des Kaffeesatzes" bereit. Nun gut. Für mich entscheidendere Termine finden da eher am Wochenende statt: Am Samstag etwa wird der "Tag der Lasagne" zelebriert. Obwohl ich gefühlt acht Mal pro Woche Pasta-Gerichte esse, ist Lasagne sehr selten dabei. Wenn man sie dann doch mal bestellt, ist sie - vom Verbrennen des kompletten Mundraums abgesehen - in der Regel ziemlich lecker. Lange Rede, kurzer Sinn: Am Samstag könnte es mal wieder so weit sein.

Worauf ich in diesem jetzt schon uferlosen Tickereintrag aber eigentlich hinaus wollte, ist der "bundesweite Zuspätkommtag", der dieses Jahr blöderweise auf einen Sonntag fällt. Da muss ich wohl dringend noch ein paar Termine vereinbaren. Denn wenn ich eines gut kann, dann ist es - neben mir den Mund beim Lasagne-Essen zu verbrennen - unpünktlich zu sein. Daher endlich meine Frage: Geht es Ihnen da genauso?