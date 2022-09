Hallihallo!

Guten Morgen an diesem gewittrigen Mittwoch! Hier in Frankfurt hat's ein bisschen geregnet. Das ist die erste Nachricht des Tages, bis 10 Uhr schreibe ich mehr zusammen. Noch sieht's recht ruhig aus, was die Lage in Hessen betrifft. Mein Name ist Clarice Wolter, ich bin Nachrichtenredakteurin und mit dem Fahrrad da. Sie können sich bei mir melden, wenn was ist.