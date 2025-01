Keine Lust mehr auf Weihnachtslieder! ‍🎄

"All I want for Christmas is you", "Driving Home for Christmas" oder auch "In der Weihnachtsbäckerei" - die meisten von uns können diese Songs einfach nicht mehr hören (rund 18 Prozent). Rund 14 Prozent zappen wohl direkt weiter, wenn Ihnen Aschenbrödel ins Auge sticht. Auch der liebevoll geschmückte Tannenbaum ist offenbar keine ganz so gern gesehene Deko mehr, zehn Prozent können schon darauf verzichten. Das zeigt zumindest das Voting des Morgens.

Ein bisschen Geduld müssen Sie in der Weihnachtsbaum-Thematik noch haben: Ab kommenden Montag werden die ersten Weihnachtsbäume von Entsorgungsbetrieben eingesammelt - wie zum Beispiel in den ersten Frankfurter Stadtteilen . Für die einzelnen Kommunen informieren Sie sich am besten direkt bei Ihrer Müllabfuhr. "Last Christmas" kann jetzt auch erstmal weg, sagen Sie? Einmal geht noch, finde ich: