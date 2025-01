Technischer Defekt S-Bahn in Frankfurt nach Oberleitungsschaden im Tunnel evakuiert

Wegen eines Oberleitungsschadens ist eine S-Bahn im Frankfurter Citytunnel evakuiert worden. Rund 100 Menschen wurden am Donnerstag von der Feuerwehr aus dem Zug geholt. Zuvor gab es bereits Ausfälle, weil ein Mann eine 37-Jährige ins Gleisbett gestoßen hatte.

Ein Oberleitungsschaden an der Taunusanlage in Frankfurt hat am Donnerstag den S-Bahn-Verkehr für mehrere Stunden gestört. Wie eine Bahnsprecherin am Freitag mitteilte, wurde der Schaden durch einen defekten Träger der Oberleitung verursacht.

Demnach verursachte der defekte Träger in der Oberleitung zunächst einige Kurzschlüsse. Nachdem eine S-Bahn den betroffenen Abschnitt befahren hatte, hing ein Teil der Oberleitung auf dem Fahrzeug. Da der Zug nicht mehr weiterfahren konnte, mussten rund 100 Fahrgäste durch den Tunnel zwischen Taunusanlage und Hauptwache evakuiert werden.

200 Meter durch Tunnel gelaufen

Wie die Feuerwehr Frankfurt mitteilte, stiegen die betroffenen Passagiere aus der Bahn und liefen etwa 200 Meter durch den Tunnel bis zur Hauptwache. Gegen 14.50 Uhr war die Evakuierung abgeschlossen.

Der Bahnverkehr im Bereich des Tunnels wurde vorübergehend eingestellt. Gegen 19.30 Uhr war der Schaden an der Oberleitung nach Aussage eines Bahn-Sprechers repariert und die Gleise wieder befahrbar.

Verzögerungen habe es zudem gegeben, weil sich am Abend unbefugte Personen im Bahntunnel aufhielten, so der Sprecher.

Frau an Hauptwache ins Gleisbett gestoßen

Bereits am Vormittag war es auf den S-Bahn-Linien in Frankfurt zu Ausfällen und Verspätungen gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein 38-Jähriger an der Haltestelle Hauptwache eine Frau in das Gleisbett gestoßen. Die 37-Jährige wurde durch den Sturz leicht verletzt. Eine gerade einfahrende S-Bahn konnte rechtzeitig bremsen und einen Zusammenstoß vermeiden.

Umstehende hielten den 38-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Wegen des Verdachts des versuchten Mordes wurde er vorübergehend festgenommen. Nach der Spurensicherung war der S-Bahntunnel wieder freigegeben worden - bis zu der Oberleitungsstörung.