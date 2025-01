Medaillenjagd, stimmungsvolle Weltcups und die jährlichen Großereignisse in Frankfurt: Das Sportjahr 2025 hat einiges zu bieten. Wir blicken auf die Highlights.

DEL Winter Game

Das Jahr startet mit einem echten Eishockey-Spektakel: Das prestigeträchtige Eishockey-Derby zwischen den Löwen Frankfurt und den Adler Mannheim wird am 4. Januar im Stadion der Eintracht ausgetragen. 50.000 Fans finden beim DEL Winter Game Platz, rund um das Spiel gibt es ordentlich Rahmenprogramm. Übrigens: Einen Tag später können alle Interessierten die Eisfläche im Stadion zum Schlittschuhlaufen nutzen.

Handball-WM 2025

Das Handball-Großereignis ist eine schöne Tradition zum Jahresauftakt. Dieses Mal geht es vom 14. Januar bis zum. 2. Februar in Kroatien, Dänemark und Norwegen bei den Männern um den Weltmeister-Titel, unter anderem mit Timo Kastening von der MT Melsungen und dem Hessen Johannes Golla im deutschen Team. Das Handball-Jahr geht auch danach spannend weiter, wenn die MT im Final Four nach dem Pokalsieg greift und in der Bundesliga als Hinrundenmeister womöglich zum ganz großen Wurf ausholt.

Skispringen in Willingen

Das Skispringen in Willingen hat nun schon sehr lange einen festen Platz im Weltcup-Kalender. In diesem Jahr stürzt sich die Weltelite der Männer und Frauen vom 31. Januar bis zum 2. Februar von der größten Großschanze der Welt. Auch wenn Lokalmatador Stephan Leyhe in dieser Saison noch nicht allzu gut in Form ist, wird in Nordhessen mit Sicherheit wieder eine große Skisprung-Party an der Mühlenkopfschanze gefeiert. Und für die Athleten und Athletinnen geht es auch darum, sich für den späten Saisonhöhepunkt einzufliegen - Ende Februar starten nämlich die nordischen Ski-Weltmeisterschaften im norwegischen Trondheim.

Bob-WM 2025

Um WM-Medaillen geht es auch im Bobsport: Ab dem 1. März werden die Weltmeisterschaften in Lake Placid ausgetragen. Und Hessen hat gleich mehrere aussichtsreiche Kandidaten am Start. Bei den Männern rechnet sich Adam Ammour aus Gießen sowohl im Zweier- als auch im Viererbob Chancen aus, nachdem er schon 2024 Silber und Bronze einsammeln konnte. Bei den Frauen gibt es mit Laura Nolte aus Frankfurt und Kim Kalicki aus Wiesbaden im Zweier- und Monobob gleich mehrere Gold-Hoffnungen.

Radklassiker Eschborn-Frankfurt

Der 1. Mai ist bei Radsport-Fans jedes Jahr dick im Kalender markiert: Der Radklassiker Eschborn-Frankfurt ist mit seiner Strecke zwischen Innenstadt und Taunus jedes Mal ein Highlight. Wer folgt auf Vorjahressieger Maxim van Gils? Und kann sich Lokalmatador John Degenkolb erneut die Bergwertung sichern? Nach den rund 200 Kilometern werden wir es wissen. Dann könnte sich auch der ein oder andere Fahrer einen Extra-Push für die Tour de France geholt haben, die in diesem Jahr vom 5. bis 27. Juli ausgefahren wird.

Ironman Frankfurt

Auch 2025 ist Frankfurt wieder Austragungsort der Ironman-EM der Männer. Am Morgen des 29. Juni springen sie in den Langener Waldsee, um 3,8 Kilometer zu schwimmen, bevor es auf die Radstrecke (180 Kilometer) und zum abschließenden Marathon geht. Vor allem Patrick Lange dürfte motiviert sein: Der Hesse leidet unter einem "Frankfurt-Fluch", den er endlich durchbrechen möchte. Denn im Gegensatz zum Ironman-WM-Wettkampf auf Hawaii konnte er den Triathlon in der hessischen Metropole noch nie gewinnen.

Fußball-EM 2025

In der Schweiz geht es für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen ab dem 2. Juli um den EM-Titel. Das Team war in den vergangenen Monaten mit zahlreichen Spielerinnen von Eintracht Frankfurt gespickt. Wenn Laura Freigang, Sara Doorsoun und Co. mit einem Erfolgserlebnis aus der Bundesliga anreisen, wäre das für die Hessen umso besser. Von Meisterschaft über direkte Champions-League-Qualifikation bis zur Enttäuschung auf Platz vier ist für das Team, das knapp die Herbstmeisterschaft erringen konnte, noch alles drin.

Leichtathletik-WM 2025

Vom 13. bis 21. September geht es in Tokio um WM-Medaillen, wenn sich die besten Leichtathleten und Leichtathletinnen der Welt messen. Zuletzt war die Bilanz des DLV bei Großereignissen ausbaufähig. Bei der WM in Japan werden auch Sportler und Sportlerinnen aus Hessen versuchen, das zu ändern. Besonders Mitglieder des Sprintteams Wetzlar, der Leichtathletik-Abteilung von Eintracht Frankfurt oder Sportlerinnen wie Gesa Krause sind immer für eine vordere Platzierung gut.

Frankfurt Marathon

Am 26. Oktober wird die Frankfurter Innenstadt wieder zur Marathonstrecke: Zahlreiche Profis und Amateure gehen dann auf Zeitenjagd und hoffen auf den glamourösen Zieleinlauf in der Festhalle. 2024 hatte Hawi Feysa Gejia aus Äthiopien den Streckenrekord bei den Frauen auf 2:17:25 Stunden verbessert - vielleicht ein Ansporn für andere Weltklasse-Sportler und -Sportlerinnen, es in diesem Jahr beim Marathon mit Skyline-Blick ebenfalls zu versuchen.

Und sonst?

Eintracht Frankfurt möchte wieder einen Grund zum Feiern haben. Und zwar nicht nur bei den Frauen (siehe oben), sondern auch bei den Männern. In der Europa League ist das Team noch vertreten, auch ein Platz unter den ersten vier in der Bundesliga wäre ein großer Erfolg. In der 2. Liga stieg die Formkurve bei Darmstadt 98 zuletzt deutlich an - womöglich könnten die Lilien noch ein wörtlichen um den Bundesliga-Aufstieg mitreden. Um einen Aufstieg bewerben sich auch der SV Wehen Wiesbaden in der 3. Liga sowie Kickers Offenbach und der FSV Frankfurt in der Regionalliga. Ob die Träume wahr werden, wissen wir im Frühsommer.

Neben den Löwen Frankfurt in der ersten haben auch die beiden hessischen Teams in der zweiten Eishockeyliga Ziele, die sie erreichen möchten: Die Kassel Huskies hoffen auch in diesem Jahr auf den Aufstieg, der EC Bad Nauheim möchte dagagen einfach eine stabile Saison hinlegen. Um den Klassenerhalt kämpfen auch die Skyliners Frankfurt in der Basketball-Bundesliga, die außerdem im Februar am Final Four teilnehmen werden.

Schon am 4. Januar startet der TTC OE Bad Homburg im Tischtennis-Final-Four. Der Bundesliga-Aufsteiger ist im Kampf um den Pokal allerdings nur Außenseiter.

Und natürlich gehts auch wieder aufs Pferd: Beim traditionellen Pfingstreitturnier in Wiesbaden und dem Reitturnier in der Festhalle kurz vor Weihnachten.