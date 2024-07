Rauchmelder-Schenkaktion der Feuerwehr Langgöns

Rauchwarnmelder können Brandfall Leben retten und gehören in jeden Haushalt – das sieht auch die freiwillige Feuerwehr in Langgöns-Cleeberg (Gießen) so. Zum 75-jährigen Jubiläum will sie deshalb am Sonntag beim Tag der offenen Tür Rauchmelder an die Menschen im Ort verschenken. 200 Stück sind auf Vorrat da. Falls das nicht reicht, liegt eine Bestellliste aus.

Arndt Wagner von der freiwilligen Feuerwehr sagte, wenn es brennt, sei der Rauch oft gefährlicher als das Feuer selbst - vor allem nachts, wenn die Bewohner schlafen. Deshalb soll in keinem Haus ein Rauchmelder fehlen.