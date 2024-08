Wegen Gleisbauarbeiten waren die Frankfurter U-Bahn-Linien U1, U2, U3 und U8 für drei Wochen unterbrochen. Nun ist die meistbefahrene U-Bahn-Strecke wieder frei.

Um Schienen auf einer Strecke von rund 3,2 Kilometern zu ersetzen, hatte die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) ihre am stärksten befahrene U-Bahn-Verbindung zwischen Frankfurt-Südbahnhof und der Station Hügelstraße für drei Wochen gesperrt.

Auf dem Streckenabschnitt war der Verkehr der Linien U1, U2, U3 und U8 seit dem 15. Juli eingestellt. Die Sperrung wurde an diesem Montagmorgen wie geplant aufgehoben.

Ersatzverkehr mit Bussen

Auf der Strecke wurden laut VGF Weichen saniert und vier sogenannte Isolierstöße eingebaut. Die Sperrung wollte man außerdem für kleinere Arbeiten wie Wartungen an Signalanlagen, Malerarbeiten und Deckenreparaturen nutzen. Die Strecke der vier U-Bahn-Linien vom Südbahnhof in Richtung Norden ist nach Angaben der VGF die am stärksten befahrene und älteste Strecke in Frankfurt.

Von Heddernheim in Richtung Innenstadt war ein Schienenersatzverkehr eingerichtet worden. Busse fuhren von der Heddernheimer Landstraße bis zur Konstablerwache. Von dort sollten Fahrgäste laut VGF mit der S-Bahn weiter zum Südbahnhof fahren. Alternativ konnte auch ab der Schweizer Straße auf die Straßenbahnlinien 15 und 16 zum Südbahnhof umgestiegen werden. Es musste etwas mehr Fahrzeit eingeplant werden als üblich.

Hügelstraße wurde vorübergehend zur Endstation

Ab der Hügelstraße fuhren die Linien U1, U2 und U3 zu ihren jeweiligen regulären Zielstationen weiter und endeten umgekehrt an der Hügelstraße. Die Linie U8 wurde tagsüber komplett eingestellt und pendelte nur im Nachtverkehr zwischen Hügelstraße und Nieder-Eschbach. Die Linie U9 übernahm die Takt- und Betriebszeit der U8 und fuhr zwischen Nieder-Eschbach und Ginnheim.

