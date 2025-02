Findet 88-Millionen-Euro-Gewinner den Lottoschein nicht?

Wahlkreis gewonnen, aber doch nicht im Bundestag

Die Folgen der Wahlrechtsreform sind in Hessen deutlich spürbar: Fünf Kandidatinnen und Kandidaten der CDU gingen am Ende leer aus, obwohl sie in ihrem Wahlkreis die meisten Stimmen bekamen. Insgesamt gewann die CDU in Hessen 20 von 22 Wahlkreisen - zu viele, gemessen am Zweitstimmenergebnis.

Das stimmt nicht nur die Betroffenen nachdenklich. "Ich fürchte, ich kann das niemandem erklären", sagt zum Beispiel auch Omid Nouripour (Grüne), der ins einem Wahlkreis in Frankfurt dem CDU-Kandidaten Leopold Born unterlag. Während Nouripour über die Landesliste der Grünen aber trotzdem in den Bundestag einziehen wird, geht Born leer aus. "Es ist dringend notwendig, dass wir uns das Wahlrecht an dieser Stelle noch einmal anschauen", findet Nouripour.

Die Grünen hatten die Wahlrechtsreform zusammen mit SPD und FDP 2023 beschlossen. Die Reform sollte vermeiden, dass der Bundestag durch Ausgleichs- und Überhangmandate wie in den vergangenen Jahren immer weiter wächst.