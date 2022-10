Guten Morgen!

Heute ist Dienstag, der 18. Oktober - bis Halloween müssen Sie also nur noch 13 und bis Weihnachten noch 67 Mal schlafen. Jetzt geht es aber erst einmal darum, was in der Nacht passiert ist und was heute noch ansteht. Das wird eine ganze Menge, so viel kann ich schon verraten. Mein Name ist Anja Engelke. Bei Fragen und Anmerkungen können Sie mir wie immer gerne schreiben. Fotos können Sie hier hochladen. Und los!