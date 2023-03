Warnstreik in Kliniken geht weiter

Die Warnstreiks im Gesundheitswesen in Hessen gehen weiter. Gestern legten laut Gewerkschaft Verdi rund 500 Beschäftigte von Kliniken und Pflegeeinrichtungen in Hessen die Arbeit nieder. Gestreikt wird heute laut Verdi heute unter anderem am Klinikum Hanau, an den Lahn-Dill-Kliniken in Wetzlar und in den Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises. Verdi fordert für die Beschäftigten 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat.