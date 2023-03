Wetter: Es schneit ❄️

Sogar hier in Frankfurt fallen gerade die ersten Flocken: Nach dem Kurzzeit-Frühling (mit Gewittern) am Montag ist der Winter zurück in Hessen. Wie ich gerade von Kollegen umd Kolleginnen aus Nord- und Mittelhessen höre, schneit es auch bei ihnen.

Im Laufe des Tages bleibt es zunächst auch dabei, wie die hr-Wetterredaktion ankündigt: Es gibt ein Mix aus Schnee, Schneeregen und Regenschauern in Hessen. Gegen Nachmittag kann die Sonne häufiger rauskommen. Die Höchstwerte liegen zwischen 3 Grad in Nordhessen und bis 9 Grad am Rhein und Main. Ich empfehle Handschuhe.