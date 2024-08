Land will an Investitionen in Radwege festhalten

Auch wenn das Geld knapper wird: Die Landesregierung will an der Förderhöhe beim Ausbau von Radwegen an Landesstraßen festhalten. Im Nachtragshaushalt für das laufende Jahr sind nach Angaben des Verkehrsministeriums keine Kürzungen im Bereich Radverkehr vorgesehen. Wie im Jahr 2024 sollen den Plänen zufolge auch 2025 rund 17 Millionen Euro für den Ausbau der Radwege an den Landesstraßen bereitstehen.

Trotzdem geht es insgesamt nur langsam voran. Deshalb gibt es am geringen Fortschritt des Ausbaus der Radwege an den Landstraßen seit Jahren Kritik. 235 Vorhaben im ganzen Bundesland befinden sich den Angaben zufolge derzeit in Planung. In diesem Artikel aus dem Frühling haben wir die wichtigsten Radwegbaustellen aufgelistet.