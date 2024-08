Olympia 2024 in Paris

Vor den Augen von Dirk Nowitzki holen die deutschen 3x3-Basketballerinnen im Finale gegen Spanien Olympia-Gold und schreiben damit Geschichte. Mittendrin: die bärenstarke Marie Reichert aus Kassel.

Veröffentlicht am 05.08.24 um 22:29 Uhr

Riesen-Erfolg für Marie Reichert aus Kassel: Die 23-Jährige hat am Montagabend in Paris die olympische Gold-Medaille im 3x3-Basketball gewonnen. Im Finale besiegte Reichert mit ihren Teamkolleginnen Svenja Brunckhorst, Sonja Greinacher und Elisa Mevius Spanien mit 17:16. Reichert steuerte vier Zähler bei.

Audiobeitrag Bild © Imago Images | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Das deutsche Team startete mit einem 3:0-Lauf ins Endspiel, musste jedoch ebenso schnell den Ausgleich hinnehmen. Die Spanierinnen steigerten sich weiter, waren offensiv konsequenter und gingen 10:6 in Führung. Doch Deutschland kämpfte sich zurück, glich aus - und jubelte letztlich über den Olympiasieg.

Erste deutsche Basketball-Medaille

Angefeuert von Basketball-Legende Dirk Nowitzki, der am Spielfeldrand saß und bereits nach dem erfolgreichen Halbfinal-Krimi gegen Kanada (16:15) gemeinsam mit den Basketballerinnen gefeiert hatte, schrieb das Quartett damit Geschichte. Es ist das erste Mal, dass der Deutsche Basketball-Bund (DBB) olympisches Edelmetall bejubeln darf - und das bei der ersten Olympia-Teilnahme eines deutschen 3x3-Teams überhaupt.

Die Sportart, bei der nur auf einen Korb gespielt wird, war erstmals 2021 in Tokio im Programm. Damals qualifizierte sich die DBB-Auswahl nicht.

Bronze ging am Montag in Paris an das US-Team, das sich im Spiel um Platz drei gegen die Kanadierinnen mit 16:13 durchsetzte.

Videobeitrag Hessische Olympia-Teilnehmer: Marie Reichert aus Kassel Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Reichert lebt ihren Traum

Für Reichert, die ihre ersten Schritte zwischen den Körben beim CVJM Kassel, dem BC Marburg und den Baskets Grünberg machte, ist die Medaille der bisherige Höhepunkt ihrer Karriere. "Ich habe schon als Kind davon geträumt, einmal bei Olympia dabei zu sein", hatte sie vor dem Beginn der Sommerspiele im Gespräch mit dem hr-sport betont.

Dass dieser Traum nun mit der Gold-Medaille endet, dürfte nicht nur in Nordhessen für großen Jubel gesorgt haben.