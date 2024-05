Unwetterwarnung für Südhessen

Da ich die Nachrichten dieses Bundeslandes natürlich nicht nur am frühen Morgen (aber da besonders gern), sondern auch am späten Abend verfolge, habe ich gestern Abend schon mein Schlauchboot präpariert, um heute Morgen in den Sender zu paddeln. Stichwort: Starkregen, Unwetter, Land unter. Und siehe da: Noch regnet es gar nicht. Genau das soll sich im Verlauf des Tages allerdings drastisch ändern, vor allem in Südhessen könnte es so viel schütten wie sonst in einem ganzen Monat. In diesem Sinne: Fahren Sie vorsichtig und denken Sie an die Gummistiefel.