Neue Frankfurter Tatort-Ermittler

Woran merkt man, dass sein angebliches Rock'n'Roll-Leben plötzlich gar nicht mehr so crazy ist? Richtig: Man schaut sonntags um 20.15 Uhr den Tatort und unterhält sich auch noch mit anderen Menschen darüber. So passiert: dem Morgentickerer. Ich gebe zu: Am Ende (oder auch in der Mitte) von vielen Folgen denkt man: Und das ist jetzt wirklich das, was seit Jahren Millionen Menschen in Deutschland gucken? Irgendwie hat diese Tatort-Tradition aber auch etwas Beruhigendes. Warum ich das alles erzähle? Der Frankfurter Tatort, der natürlich und komplett objektiv (wirklich!) einer der besten ist, bekommt ein neues Ermittler-Team.

Da die stets gut harmonierenden Janneke und Brix aufhören, übernehmen jetzt Melika Foroutan und Edin Hasanović (das ist der von "Skylines" und das war mega). Hessens Couch-Potatoes freuen sich.