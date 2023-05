Spektakuläre Fallschirm-Übung am Edersee

Ein Hauch von James Bond in Nordhessen: Rund 100 Soldaten der Fernmeldekompanie der Division Schnelle Kräfte (DSK) aus Stadtallendorf (Marburg-Biedenkopf) springen heute und am morgigen Donnerstag in den Edersee und werden mit Sicherheit für viele offene Münder bei zufällig am Ufer entlanglaufenden Menschen sorgen. Die spektakulären Bilder haben allerdings auch einen ernsten Hintergrund: Die Fallschirmspringer (im Fachjargon: Fallschirmjäger), die sich aus einer Höhe von 400 Metern in die Tiefe stürzen, üben in Hessens größtem Stausee das sogenannte Notverfahren Wasserlandung.