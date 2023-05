Jahrelang führte sie die Liste der beliebtesten Kantinen-Essen an: die Currywurst. Doch damit ist endgültig Schluss. Nachdem der Ruhrpott-Klassiker schon im Vorjahr vom Thron gestoßen wurde, ging es jetzt noch einen Platz runter.

Die Currywurst büßt in deutschen Kantinen weiter an Beliebtheit ein. In dem am Dienstag veröffentlichten Ranking des Verpflegungsanbieters Apetito kam der Klassiker im vergangenen Jahr nur noch auf den dritten Platz. Auf dem ersten Rang landete demnach erneut Spaghetti Bolognese, gefolgt von einem weiteren italienischen Nudel-Gericht im Sortiment des Caterers, der Pesto-Pfanne.

Im Vorjahr war die Currywurst noch auf dem zweiten Platz und bis 2019 jahrzehntelang das meistverkaufte Kantinengericht gewesen, wie Apetito mitteilte.

Eine Firmensprecherin begründete die sinkende Currywurst-Nachfrage mit dem Trend zur bewussteren Ernährung. Gleichzeitig werden vegetarische Speisen, wie etwa die Pesto-Pfanne, Gemüse-Curry oder Chili sin Carne, immer beliebter.

Vegatrisches Essen beliebt bei Kitas und Schulen, Senioren bevorzugen Fleisch

Apetito mit Sitz im nordrhein-westfälischen Rheine ist einer der größten Kantinenbetreiber und Fertiggerichte-Hersteller Deutschlands. Er beliefert unter anderem Kantinen, Schulen, Alten- und Pflegeheime sowie Kitas. In Hessen werden neben zahlreichen Unternehmen unter anderem auch die städtischen Kindergärten in Frankfurt von Apetito versorgt.

Bei den Kitas und Schulen sind laut des Caterers besonders die vegetarischen Gerichte begehrt. Hier war die vegetarische Linsensuppe am beliebtesten. Auf den zweiten Platz schafften es die Gemüseravioli in Tomatensoße. Bei der Seniorenverpflegung hingegen ist Fleisch angesagt. Hier landete erstmalig der grüne Bohnen-Eintopf mit Rindfleisch auf den ersten Platz und verdrängte damit die Rinderrouladen mit Salzkartoffeln und Apfelrotkohl.

Das Unternehmen machte im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 1,1 Milliarde Euro. Weltweit beschäftigt es knapp 12.400 Menschen.