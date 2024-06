Prinz William im Anflug

Aufmerksame Leser und Leserinnen des Morgentickers wissen es bereits. Bei so großem royalen Glanz kann man es an dieser Stelle aber noch einmal erwähnen, finde ich. Denn: Prinz William, der gerade dabei sein dürfte, seine Koffer zu packen, kommt am morgigen Donnerstag nach Frankfurt. Der Grund seiner kurzen Reise: Trotz der Warnungen in der englischen Klatschpresse vor der hessischen Zombiestadt, will sich der Thronfolger das in Frankfurt stattfindende Vorrundenspiel der Engländer gegen Dänemark nicht entgehen lassen. Mein Tipp: Vorher noch eine Bratwurst am Fantreff, Spieltags-Schal für zehn Euro um den Hals und dann ab in die Kurve. Anpfiff ist um 18 Uhr.