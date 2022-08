Nackte randalieren in Frankfurt

Ich weiß, es ist früh am Morgen und diese Meldung mag Bilder im Kopf erzeugen, die man dort vor dem Frühstück nicht unbedingt haben will. Aber das ist nun einmal die "nackte" Realität, hinter der oft auch menschliche Schicksale stecken.

Am Wochenende haben gleich zwei Fälle von gänzlich unbekleideten Randalierenden die Polizei auf den Plan gerufen. Am Freitagnachmittag alarmierten Anwohner in Fechenheim die Polizei, weil ein nackter und stark alkoholisierter Mann mit Glasflaschen um sich warf. Bei der Festnahme trat und schlug der polizeibekannte 65-Jährige nach den Beamten. Diese legten ihm darauf Handfesseln an und brachten ihn aufs Revier.

Am Samstag meldete ein Anrufer eine nackte und schreiende Frau in einem Hotelfoyer. Auch sie wehrte sich mit Gewalt gegen die Festnahme, trat, schlug und spuckte nach den Beamten. Später stellte sich heraus, dass die 35-Jährige per Haftbefehl gesucht wurde. Sie wurde in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt gebracht.