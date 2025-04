So was von auf dem Holzweg

In Kassel kommt es zu einer Störung auf der Buslinie 25. Grund ist ein Falschparker in der Straße Graßweg, teilte der NVV gerade mit. Die Busse werden zwischen den Haltestellen "Kleiner Holzweg" und "Königsbergerstraße" über die Sternbergstraße, Zwehrener Weg in beiden Richtungen umgeleitet.



Im Rhein-Main-Gebiet gibt es Probleme bei der S2. Es kommt zu Verspätungen und Teilausfällen. Grund dafür ist ein Oberleitungsschaden in Niedernhausen, so die Information des RMV. Und auf der S4 klemmt es auch. Die wendet vorzeitig in Niederhöchstadt. Die Halte "Kronberg" und "Kronberg Süd" entfallen. Grund dafür ist ein defekter Zug auf der Strecke.