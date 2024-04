Ermittler bewerten neues Haus des Jugendrechts in Hanau positiv

Gut ein halbes Jahr nach der Eröffnung des bislang jüngsten Hauses des Jugendrechts in Hessen haben Polizei und Staatsanwaltschaft in Hanau eine positive Bilanz zur gemeinsamen Arbeit gezogen. Bisheriger Höhepunkt ist nach ihren Angaben die Aufklärung einer Serie von Raubüberfällen in den vergangenen Wochen gewesen. Sieben Jugendliche und Heranwachsende sitzen mittlerweile als Verdächtige in Untersuchungshaft. Der Hauptgrund für die erfolgreiche Arbeit? "So banal das klingt: Es sind die kurzen Wege", erklärt Staatsanwalt Markus Jung.

In den Häusern des Jugendrechts (HdJR) in Hessen arbeiten Vertreter von Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendgerichtshilfe unter einem Dach zusammen. Es werden typische Fälle von Jugendkriminalität wie Diebstahl, Körperverletzung und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz bearbeitet. Sexual- und Kapitaldelikte sowie eine Reihe anderer Straftaten sind aber davon ausgenommen. Die Arbeit orientiert sich personenbezogen an Tatverdächtigen und nicht wie sonst bei der Polizei üblich an Delikten. Ausschlaggebend für die jeweilige Zuständigkeit ist der Wohnort eines Verdächtigen.