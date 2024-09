Frühherbstwetter im Frühherbst

Jetzt, wo es hell ist und auch in die Redaktionsräume das Tageslicht gekrochen ist, schauen wir mal, wie der Tag sich so entwickelt. Es wird frühherbstlich, wie unsere Meteorologen schreiben: In den Morgenstunden scheint bevorzugt noch die Sonne. Danach dominieren die Wolken, die Sonne kommt nur noch zwischendurch zum Vorschein. Dazu sind einige Schauer unterwegs, mancherorts entwickeln sich auch Gewitter. Die Höchstwerte liegen bei 17 Grad in Hausen am Meißner und 20 Grad in Borken.