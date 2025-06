Heiß und noch heißer

Die große Frage an solch einem langen Wochenende ist meist: Wie wird das Wetter? Die Antwort: Es gibt Sonne ohne Ende und es wird richtig heiß! Heute ziehen höchstens ein paar kleine Wolken über den Himmel, die Temperaturen klettern auf bis zu 29 Grad.

Am Samstag legt der Sommer pünktlich zu seinem kalendarischen Beginn noch einmal eine Schippe drauf, es werden 32 Grad erwartet bei wolkenlosem Himmel. Und als wäre das noch nicht genug, geht es am Sonntag weiter rauf auf 36 Grad. Am Abend kommen dann örtliche Schauer und Gewitter. Was immer Sie an diesem Wochenende also vorhaben, vergessen Sie nicht die Sonnencreme.