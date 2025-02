Kulturzentrum in Kassel macht dicht - für Vielfalt

Keine Deutschkurse, die Internetseite down, schwarze Social-Media-Posts: Das Kulturzentrum Schlachthof in Kassel bleibt heute geschlossen. Damit wollen die 160 Mitarbeitenden aus 20 Nationen drei Tage vor der Bundestagswahl ein Zeichen für eine lebendige Demokratie und ein solidarisches Miteinander setzen. Unter dem Motto "Geschlossen stehen wir für Vielfalt" wollen sie so eine Realität ohne Menschen mit Migrationsgeschichte zeigen. Hätten alle vor verschlossenen Grenzen gestanden oder müssten das Land verlassen, wäre die Arbeit hier nicht möglich, so die Initiatoren.

"Geschlossen stehen wir für Vielfalt" - so lautet das Motto des Kulturzentrums Schlachthof. Bild © Kulturzentrum Schlachthof/Sascha Mannel

Die Kultur- und Bildungseinrichtung in der Kasseler Nordstadt, in der auch viele Konzerte und andere Kulturveranstaltungen stattfinden, unterstützt täglich 1.000 Menschen - beim Deutschlernen, bei der Jobsuche oder beim Freunde finden. Um auf die Aktion aufmerksam zu machen, die sich gegen "das Erstarken undemokratischer und fremdenfeindlicher Positionen" richtet, gibt es um 14 Uhr eine Demo am Obelisken in der Treppenstraße.