Starkregen: Dammbruch in Hattersheim verhindert

In Frankfurt hat es gestern wirklich geschüttet. An einem Tag gab es so viel Regen wie sonst im ganzen September. Auf einigen Straßen steht das Wasser heute Morgen noch.

Mit Starkregen zu kämpfen hatte gestern Abend auch die Feuerwehr im Hattersheimer Stadtteil Eddersheim (Main-Taunus). Am kleinen Bach Ardelgraben befürchteten Anwohner, dass ein Damm brechen könnte. Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, war der Damm auf einer Länge von gut 30 Metern überspült worden. Mit rund 550 Sandsäcken stockten die Einsatzkräfte den Damm auf und konnten so verhindern, dass das Wasser in ein nahegelegenes Wohngebiet fließt.