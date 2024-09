Sonniger Sonntag für Fahrradfahrer

Apropos A5:

Bei voraussichtlich sonnigem Herbstwetter am Sonntag soll die Autobahn am Frankfurter Kreuz autofrei werden - wenn auch nur für ein paar Stunden. Die Fahrrad-Demo "Kein Ausbau der A5 auf 10 Spuren" ist von 14 bis 17 Uhr geplant. In Fahrtrichtung Kassel muss die A5 dafür zwischen Niederrad und dem Westkreuz Frankfurt gesperrt werden.

Die Grünen-Landtagsfraktion kritisierte einen Ausbau auf zehn Spuren kürzlich als finanz- und wirtschaftspolitisch unverantwortlich. Eine im Juni veröffentlichte Machbarkeitsstudie der Autobahngesellschaft des Bundes, die in einer Verbreiterung Vorteile für den Verkehr rund um Frankfurt sieht, weise große Lücken auf.

Auf dem Radschnellweg Frankfurt-Darmstadt wird derweil eine weitere, 900 Meter lange Teilstrecke von der Walter-Rietig-Straße bis zum Bahnhof Langen bis November freigegeben.

Damit wird die Radschnellverbindung von Darmstadt-Arheilgen bis zum Bahnhof in Langen nutzbar. Das wird am Sonntag mit einem Fest von 11 bis 17 Uhr am Langener Bahnhof begangen.

Nach Abschluss der gesamten Baumaßnahmen soll die Strecke von Frankfurt bis Darmstadt über 30 Kilometer führen.