Zahl der Arbeitslosen in Hessen steigt

In Hessen ist die Zahl der Arbeitslosen im August gegenüber Juli gestiegen. Die Quote beträgt nun 5,7 Prozent. Besserung auf dem Arbeitsmarkt soll der bevorstehende Herbst bringen.

Veröffentlicht am 30.08.24 um 10:00 Uhr

Nach Angaben der Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit hat die Zahl der Arbeitslosen im zu Ende gehenden Monat um rund 4.500 auf 201.600 zugenommen. Die Arbeitslosenquote stieg damit im Vergleich zum Juli um 0,1 Prozentpunkte auf 5,7 Prozent.

Audiobeitrag Bild © hr | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Nach Aussage von Frank Martin, dem Geschäftsführer der Regionaldirektion Hessen, hat das damit zu tun, dass sich im August für gewöhnlich nicht viel am Arbeitsmarkt tut. Vor allem junge Leute meldeten sich in dem Monat arbeitslos. So sei die Menge der 15- bis 20-Jährigen, die im August als arbeitslos gemeldet war, um rund 2.000 gestiegen - sie machten damit beinahe die Hälfte der Gesamtzunahme aus.

Stellen geschaffen

Erst im September oder Oktober würden wieder Mitarbeitende eingestellt, sagte Martin. Dann beginne auch für viele junge Leute eine Ausbildung, der Job nach einer Ausbildung oder ein Studium.

Grundsätzliche liege die Arbeitslosigkeit aber auch höher als im Jahr zuvor, weil sich immer noch viele Unternehmen mit Einstellungen zurückhielten, sagte Martin. Die Chefs seien unsicher, wie sich die Wirtschaft weiter entwickele. Im August habe sich die Lage bei der Beschäftigung etwas aufgeheitert. Im Durchschnitt seien in den vergangenen zwölf Monaten rund 2.000 Stellen monatlich geschaffen worden.