Gericht erlaubt Fahrrad-Demo auf A5 am Frankfurter Kreuz

Die A5 am Frankfurter Kreuz wird an diesem Wochenende autofrei - wenn auch nur für ein paar Stunden. Die Fahrrad-Demo "Kein Ausbau der A5 auf 10 Spuren" darf nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts stattfinden.

Veröffentlicht am 24.09.24 um 19:13 Uhr

Keine Autos und noch keine Fahrradfahrer - das soll sich am Sonntag auf der A5 ändern. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Eine Fahrrad-Demo gegen den Ausbau der A5 auf zehn Spuren am Frankfurter Kreuz darf nach einem Gerichtsbeschluss an diesem Sonntag auf der Autobahn stattfinden. Die von der Stadt Frankfurt verfügte Untersagung der Nutzung der A5 durch die Fahrrad-Demo "Kein Ausbau der A5 auf 10 Spuren" sei rechtswidrig, teile das Verwaltungsgericht Frankfurt am Dienstag mit.

Die Demo ist von 14 bis 17 Uhr geplant. In Fahrtrichtung Kassel muss die Autobahn dafür zwischen Niederrad und dem Westkreuz Frankfurt gesperrt werden.

Polizei, Autobahn GmbH und Versammlungsbehörde hatten Sicherheitsbedenken gegen die Route auf der A5 gehabt und bei einer zeitweisen Vollsperrung einen Verkehrskollaps prognostiziert. Die Stadt Frankfurt schlug demnach eine andere Versammlungsroute vor - mit einer Kundgebung in unmittelbarer Nähe der A5. Dagegen wendeten sich die Antragsteller.

A5 gehört für drei Stunden den Fahrradfahrern

Das Gericht betonte, dass eine Autobahn als Versammlungsort nur in Ausnahmefällen in Betracht komme, wenn dies für die Wahrnehmung der Versammlungsfreiheit unabdingbar sei. Eine solche Ausnahme sei gegeben. Die Versammlungsroute führe exakt über den Teil der A5, der Gegenstand der Ausbaupläne sei. Die Verkehrsbeeinträchtigungen seien hinnehmbar, teilte das Gericht mit.

Eine umfassende Machbarkeitsstudie einer Ingenieursgesellschaft über den Ausbau der Strecke zwischen dem Frankfurter Kreuz und der Anschlussstelle Friedberg kam im Juni zu dem Schluss, dass eine Erweiterung auf zehn Spuren grundsätzlich technisch möglich ist. Dies würde auch zu einem guten Verkehrsfluss führen, teilte die Autobahn GmbH mit.

Umweltschützer sehen einen weiteren Ausbau kritisch, auch die Stadt Frankfurt ist gegen einen Ausbau. Wenn die Autobahn 5 ausgebaut würde, wäre sie die erste zehnspurige in Deutschland.