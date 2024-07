Weil die Buchungen eingebrochen sind, muss die älteste Jugendherberge Hessens ihre Pforten schließen. Nur noch bis zum Herbst sind Übernachtungen in der Jugendburg Hessenstein am Edersee möglich.

Über 100 Jahre ist es her, da eröffnete das Deutsche Jugendherbergswerk (DJH) in der Burg Hessenstein in Vöhl-Ederbringhausen (Waldeck-Frankenberg) die erste hessische Wanderherberge. In den folgenden Jahrzehnten wurde sie zum Anziehungspunkt für Schulklassen, Kinder- oder Jugendgruppen.

Jetzt steht das Traditionshaus nahe dem Edersee vor dem Aus. Die "Jugendburg Hessenstein gGmbH", die das Haus seit 16 Jahren betreibt, hat Insolvenz angemeldet.

Grund sei die schlechte Buchungslage, berichtet Geschäftsführer Berthold Langenhorst am Dienstag dem hr. Es seien nur zwei Drittel der Buchungen eingegangen, die nötig wären, um eine schwarze Null zu schreiben.

Kirchengemeinde storniert Buchung

Der Einbruch der Buchungen sei wiederum eine Nachwirkung der hohen Inflation und die schlechte Wirtschaftslage. "Die Menschen sparen zuerst im Bereich Freizeit", sagt Langenhorst. "Ihren Jahresurlaub machen sie noch, gehen aber weniger Essen oder fahren nicht mehr übers Wochenende weg."

Gerade habe eine Kirchengemeinde eine Wochenendbuchung storniert, berichtet Langenhorst weiter. "Sie hat die Mindestteilnehmerzahl nicht zusammen bekommen."

Gern gebucht worden sei die Burg auch von Mittelalter-Rollenspielgruppen - zuletzt habe es auch hier nicht genug Teilnehmende gegeben. Schulklassen wiederum kämen wie gewohnt.

Betrieb soll bis Herbst laufen

Wie es nun weitergeht, ist noch nicht ganz klar. Der Jugendherbergsbetrieb soll zunächst normal weiterlaufen und möglichst bis zum Herbst 2024 fortgeführt werden. Parallel liefen Gespräche mit dem Land Hessen, dem Eigentümer der Burg. Dieses müsse über einen neuen Pächter entscheiden, sagt Langenhorst.

Die Jugendherberge wurde im Jahr 1922 eröffnet und ist damit die älteste Herberge in Hessen. Sie wurde immer wieder renoviert und umgebaut. 2007 musste sie unter anderem wegen Brandschutzauflagen schließen.

Ab 2008 wurde sie vom Naturschutzbund Hessen, dem Landkreis und der Kreishandwerkerschaft Waldeck-Frankenberg wiedereröffnet. Im Jahr 2012 wurde auf der Burg eine Jugendbildungsstätte rund um die Themen Natur, Handwerk und Mittelalter eingerichtet.

