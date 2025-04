Pro Nacht 20 Wildunfälle in Nordhessen

"Wild kennt keine Zeitumstellung" - dieser Spruch der Polizei bewahrheitet sich derzeit in Nord- und Osthessen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag gab es in Nordhessen allein 24 Unfälle mit Rehen, Wildschweinen und anderen Wildtieren. Von Sonntag auf Montag waren es in Osthessen etwa zwanzig Tiere, in Nordhessen immerhin elf. "Ein niedriger Wert", wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Nordhessen erklärte. Derzeit seien eher zwanzig Unfälle pro Tag Normalität. Grund für die vielen Kollisionen sei immer noch die Zeitumstellung am 30. März. Seitdem starten Tiere und Menschen gleichzeitig in den Tag. Dabei wechseln Rehe, Füchse, Feldhasen und Co. mehrmals täglich ihren Aufenthaltsort. Vor allem in den frühen Morgenstunden seien sie besonders aktiv auf Futter- und Reviersuche, teilte das Regierungspräsidium Kassel (RP) bereits im März mit. Wem ein Wildtier in die Quere kommt, sollte übrigens nicht ausweichen, sondern das Lenkrad festhalten und bremsen, dazu abblenden und hupen.