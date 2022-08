Solidarität mit der Ukraine am Nationalfeiertag

Heute ist Nationalfeiertag in der Ukraine, vor genau 31 Jahren hat das Land seine Unabhängigkeit von der Sowjetunion erklärt. Zugleich währt der russische Angriff nun exakt sechs Monate . Die Ukrainische Regierung rechnet heute besonders mit russischen Raketenangriffen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprach der Ukraine in einer Botschaft zum Nationalfeiertag größte Hochachtung aus: "Ich bewundere, mit welchem Mut, welcher Entschlossenheit Sie, die Streitkräfte und die gesamte Bevölkerung sich dem brutalen russischen Angriffskrieg entgegenstellen", schrieb er. "Sie lassen sich Ihr Land, Ihr Leben, Ihre Freiheit nicht nehmen. Sie wissen Deutschland und Europa dabei an Ihrer Seite."

In Hessen finden heute an verschiedenen Orten Solidaritäts-Veranstaltungen für die Ukraine statt. In Frankfurt etwa haben die Parteien FDP, Grüne, CDU und Volt ab 18 Uhr zu einer Solidaritätsbekundung auf dem Paulsplatz eingeladen. In Wiesbaden wird die hessische Staatskanzlei ab 21 Uhr in den Farben blau und gelb angestrahlt.