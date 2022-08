Eine kaputte Weiche hat den S-Bahnverkehr am Dienstag im ganzen Rhein-Main-Gebiet durcheinander gewirbelt. Inzwischen fahren die Bahnen wieder. Im Raum Mainz/Wiesbaden sorgt ein Personalengpass allerdings weiter für Probleme.

Die kaputte Weiche wurde in der Nacht zum Mittwoch repariert. Die Störung betraf am Dienstag ausgerechnet das Nadelöhr im Frankfurter S-Bahn-Tunnel, durch den fast alle Linien fahren. Das beeinträchtigte besonders den abendlichen Pendlerverkehr.

Zugausfälle bei S1 und S2

Die Züge konnten die betreffende Stelle an der Taunusanlage nur mit reduzierter Geschwindigkeit passieren. Deshalb wurden einige Verbindungen der Linien S1 und S2 gestrichen, um die Situation zu entzerren. Die Züge fuhren nach Angaben der Bahn halbstündlich. Die Zwischentakte fielen demnach aus.

Die Fahrten der S6, die wegen einer Großbaustelle in diesen Wochen ohnehin nur zwischen Frankfurt-Süd und Frankfurt-West statt bis Friedberg pendelt, wurden komplett gestrichen. Auf den Linien S3, S4, S5, S8 und S9 kam es zu Verzögerungen.

Krankmeldung in Stellwerk, Engpass bis zum Wochenende

Im Raum Mainz/Wiesbaden gibt es derweil weiterhin Probleme aufgrund eines Personalengpasses. Wegen einer Krankmeldung konnte ein Stellwerk nicht komplett besetzt werden. Die Züge der S9 verkehren deshalb nur bis Raunheim (Groß-Gerau).

Wer nach Wiesbaden weiterreisen möchte, muss in Raunheim in die S8 umsteigen. Auch hier kann es zu Verzögerungen kommen. Die Einschränkungen werden voraussichtlich bis zum kommenden Wochenende andauern.

Signalstörung in Dietzenbach

In Dietzenbach gab es nach Worten der Sprecherin außerdem am Nachmittag eine Signalstörung. Die Auswirkungen hielten sich allerdings in Grenzen. Die Züge der S2 endeten vorzeitig in Dietzenbach-Mitte, die letzte Station Dietzenbach-Bahnhof wurde nicht mehr angefahren.

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen

Hinweis: In einer früheren Version hieß es, die Züge der Linien S1 und S2 würden nur stündlich fahren. Die Bahn hat ihre Angaben korrigiert.