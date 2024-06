Trauer um getöteten Polizisten

Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) Hessen trauert um ihren in Mannheim getöteten Kollegen. Nach der Messerattacke auf dem Mannheimer Marktplatz ist der Polizist im Krankenhaus gestorben . Der 29 Jahre alte Beamte war am Freitag schwer verletzt worden, als ein Mann Menschen am Stand einer Gruppe angegriffen hatte, die den Islam ablehnt. Der Tod des Polizisten löste bundesweit Bestürzung aus. "Ein mutiger Polizist hat sein Leben im Dienst für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger verloren. Wir trauern um unseren tapferen Kollegen, der sein Leben für die Gemeinschaft riskierte", teilte die DPoIG gestern Abend mit.

Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist nach eigenen Worten tief erschüttert. "So darf es nicht weitergehen. Gewalt gefährdet, was unsere Demokratie stark gemacht hat", erklärte Steinmeier am Abend in Berlin. Am Tatort legten Passanten am Abend Blumen nieder und zündeten Kerzen an. Ein 25 Jahre alter Afghane hatte am Freitag insgesamt sechs Menschen verletzt, unter ihnen den Polizisten.