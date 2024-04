Guten Morgen!

Hallo aus Frankfurt! Es ist Freitagmorgen und die Vögel zwitschern, was die Kehle hergibt. So hellwach bin ich noch lange nicht, eher hundemüde. Frühdienst ist nichts für Feinfühlige. Ich werfe jetzt das Hirn an, unter Zuhilfenahme legaler Drogen (Koffein, Zucker). Hoffe, dann läuft's.

Mein Name ist Clarice Wolter, bin Nachrichtenredakteurin. Bis 10 Uhr schreibe ich zusammen, was in Hessen los war und ist. Ist (noch) nicht viel, wie mir scheint. Sie können sich gerne melden, sollte Ihnen etwas auffallen.