Blauzungenkrankheit in Kassel

Die Blauzungenkrankheit verbreitet sich in Hessen weiter.

Bei Schafen in Kassel ist das für Menschen ungefährliche Virus nachgewiesen worden, wie die Stadt am Montag mitteilte. Nach Fällen im Kreis wurde der Erreger bei zwei Schafen im Stadtgebiet am Montag amtlich festgestellt. Auch im Wetteraukreis ist die Blauzungenkrankheit angekommen. In mehreren Betrieben wurde bei Schafen der neue Erreger BTV-3 nachgewiesen, wie der Kreis mitteilte. Das Veterinäramt hatte Blutproben entnommen, nachdem Tiere in den Beständen erkrankt waren.