Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Eine Übersicht über aktuelle uns angekündigte Märkte und Feste in Hessen.

Bad Vilbel

13. August - Flohmarkt am Einrichtungshaus in der Industriestraße 2, Dortelweil, von 6 bis von 14.30 bis Uhr

Borken

13. August - Antik- & Flohmarkt am alten Kraftwerk, von 7 bis 15 Uhr

Butzbach

13. August - Flohmarkt am Einkaufszentrum in der Philipp-Reis-Straße, ab 8 Uhr

Darmstadt

12. August - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

12. August - Höfe- und Gärten-Flohmarkt in Arheilgen, von 10 bis 17 Uhr

Dietzenbach

13. August - Floh- & Trödelmarkt in der Albert-Einstein-Straße 3, von 10 bis 16 Uhr

Dornburg

13. August - Flohmarkt am Dornburg-Center, Frickhofen, von 8 bis 16 Uhr

Eichenzell

13. August - Floh- & Sammlermarkt auf dem Parkplatz Rhönhof, Am langen Acker, von 8 bis 16 Uhr

Erlensee

11. August - Flohmarkt auf dem Parkplatz der TSG, Konrad-Adenauer-Allee, von 6 bis 13 Uhr

Eschborn

8. August - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Frankfurt

10. August - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, von 8 bis 14 Uhr

12./13. August - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, am Samstag von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr

12. August - Flohmarkt am Bahnhof Rödelheim, von 9 bis 14 Uhr

12. August - Flohmarkt am Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

Gießen

12. August - Trödelmarkt in der Rodheimer Straße, von 6 bis 14 Uhr

Gründau

13. August - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt, Rabenaustraße, Lieblos, von 10 bis 17 Uhr

Hainburg

1. bis 31. August - Privater Flohmarkt in der Breslauer Straße 23, täglich außer sonntags, jeweils von 9 bis 19 Uhr

Heppenheim

12. August - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Herborn

13. August - Flohmarkt auf dem Solarparkplatz, oberhalb der Pumpenfabrik, von 7 bis 15 Uhr

Marburg

12. August - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Offenbach

12. August - Flohmarkt am Mainufer, von 7 bis 14 Uhr

Ortenberg

12. August - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Rüsselsheim

13. August - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt, Am Steinmarkt 1, Bauschheim, von 10 bis 17 Uhr

Seligenstadt

10. August - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Sulzbach

13. August - Floh- & Trödelmarkt am Main-Taunus-Zentrum, von 10 bis 16 Uhr

Wetzlar

13. August - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt Dutenhofen, Industriestraße 2, von 10 bis 16 Uhr

Wiesbaden

12./13. August - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Äppelallee 27a, am Samstag von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag von 8 bis 16 Uhr

