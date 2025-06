Hier kommt unsere Übersicht über aktuelle und uns gemeldete Märkte und Feste in Hessen.

Bad Hersfeld

14./15. Juni - VITAL 2025 - Gesundheitsmesse

In der Schildehalle, jeweils von 9 bis 17 Uhr

Bad Nauheim

14./15. Juni – Rosentage

Im Ortsteil Steinfurth, mit vielfältigem Programm rund um die Rose

Brechen

14. Juni - KidsforKids-Sommerfestival

Mit Live-Musik, Zaubershow u.a., auf dem Schul- & Kulturgelände Niederbrechen, von 13 bis 18 Uhr

Breuberg

13. bis 15. Juni - Kastanienfest der Ffw Hainstadt

Am Fahrradweg unter den Kastanienbäumen, mit Kulinarik und am Freitag und Samstag Live-Musik

Butzbach

14. Juni – Weinfest

Vor dem Bürgerhaus Kirch-Göns, von 14.30 bis 23 Uhr, mit Chor-Musikeinlagen

Frankfurt

15. Juni - Sommerfest der Wartburgkirchengemeinde

In der Hartmann-Ibach-Straße 108, mit Familiengottesdienst, Honigfrühstück, Spielen für Kinder u.a., ab 11 Uhr

Hessisch-Lichtenau

12. bis 15. Juni - Jubiläumsfest 1250 Jahre Velmeden

Am Donnerstag ab 19 Uhr bunter Abend mit Bieranstich und 70er-/80er-Party, am Freitag ab 19.30 Uhr Fackel- und Lichterfest, ab 21 Uhr Disco, am Samstag ab 20 Uhr Tanz mit Live-Musik, am Sonntag ab 14 Uhr Festzug und anschl. Festausklang mit Live-Musik und Disco

Kronberg

15. Juni – Erdbeerfest

Auf der Burg und in der Innenstadt, mit verkaufsoffenem Sonntag von 12 bis 18 Uhr, Erdbeerfest auf der Burg von 11 bis 18 Uhr

Langenselbold

15. Juni – Erdbeersonntag

In der Innenstadt, mit Vereinsschau, verkaufsoffenen Geschäften u.a., Eröffnung ab 12 Uhr auf dem Marktplatz

Michelstadt

6. bis 15. Juni - Michelstädter Bienenmarkt

Mit buntem Rahmenprogramm, Spaß für für Jung und Alt, Vergnügungspark u.a., jeweils von 11 bis 24 Uhr

Oberursel

13. bis 16. Juni – Brunnenfest

Im Brauhaus, Ackergasse 13, mit Live-Musik im Open-Air-Biergarten, am Freitag und Smstaga ab 20 Uhr, am Sonntag ab 12 Uhr Frühschoppen, am Montag ab 19 Uhr

Raunheim

14. Juni - Tag der offenen Tür

Beim DRK Raunheim-Kelsterbach, anlässlich des 100-jährigen Bestehens, mit Kinderunterhaltung, Fahrzeugschau u.a., von 11 bis 19 Uhr

Viernheim

15. Juni – Geekworld

Convention rund um Cosplay, Fantasy, Science-Fiction und Popkultur im Rhein-Neckar-Zentrum, von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: ab 9 Euro

Weiterstadt

15. Juni - Kinder- & Jugendtag

Beim Tierhilfeverein Kellerranch, mit Dogdance Gruppe, Märchen, Basteln, Zauberei u.a., von 11 bis 17 Uhr

Wolfhagen

14. Juni - Kart-Turnier

Mit Rahmenprogramm für Jung und Alt beim MSC Wolfhagen, von 9 bis 15 Uhr

