Bei Kita-Essen ist noch reichlich Luft nach oben, Gründau könnte endlich einen Sommer ohne Fliegenplage erleben und es gibt Neues im Cold Case "Frieda". Das und mehr in Sven-Oliver Schibats Blick auf den Tag.

Heute hat ein Mann Geburtstag, den man ohne Übertreibung als lebende Legende bezeichnen kann: Armin Maiwald von der "Sendung mit der Maus" wird heute 85 Jahre alt. Dank ihm wissen Generationen von Deutschen, wie die Streifen in die Zahnpasta oder die Löcher in den Käse kommen.

Die Kolleginnen und Kollegen vom NDR haben deshalb ein Porträt über ihn aufgenommen, das Sie hier hören können . Und in der ARD-Mediathek gibt es einen Film aus der Reihe "Mit Armin unterwegs" aus dem Jahr 2019 , in dem er Uffing am Staffelsee besucht, wo er in seiner Kindheit in der Nachkriegszeit gelebt hat. Sehr interessant.

Wussten Sie zum Beispiel, dass man Inseln auch Staffeln nennt und der Staffelsee in Oberbayern so heißt, weil es dort mehrere Inseln gibt? Man lernt einfach immer was bei ihm.

Wahrscheinlich liest er das hier nicht, aber trotzdem: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!

Marmoush verlässt die Eintracht

Als Legende würde ich den Fußballer Omar Marmoush zwar noch nicht bezeichnen, dafür ist er mit seinen 25 Jahren noch zu jung. Aber das ändert nichts daran, dass man ihn in Frankfurt schmerzlich vermissen wird.

Denn jetzt steht es fest: Der Eintracht-Spieler wechselt nach Manchester und wird dort für Manchester City spielen. Damit ist Eintracht Frankfurt um mindestens 75 Millionen Euro reicher und Marmoush wird ein Mancunian, wie die Einwohner von Manchester genannt werden.

Ob die Einwohner von Breidenstein (Marburg-Biedenkopf) auch einen Spitznamen haben oder einfach nur Breidensteiner genannt werden, konnte ich auf die Schnelle nicht herausfinden. Aber vielleicht weiß es der Silberreiher auf unserer heutigen Momentaufnahme, die direkt bei Breidenstein am schönen Perfstausee aufgenommen wurde.

"Ein Silberreiher sucht nach einer offenen Stelle im Perfstausee (Biedenkopf-Breidenstein), der seit einigen Wochen mit einer Eisschicht bedeckt ist. Um seine Beute - Fische - zu fangen, braucht er offene Wasserstellen. Die nächsten Tage, an denen die Eisschicht auftaut, kommen ihm dabei wohl zugute"; dies schreibt uns hesenschau.de-Nutzer Volker Benner zu seinem Foto. Bild © Volker Benner

Das Ergebnis unserer gestrigen Umfrage ist nicht so eindeutig, wie man es sich vielleicht vorstellen könnte: 38,8 Prozent der Teilnehmenden finden ein Wochenende mit zweistelligen Temperaturen im Januar richtig prima, während 35 Prozent das kalte Wetter eigentlich ganz gut finden - es ist ja schließlich auch Winter. 20,4 Prozent könnten mit der Kälte leben, wenn es wenigstens Schnee gäbe, und 5,8 Prozent ist alles unter 30 Grad viel zu kalt.

Und damit weiter mit den Themen des Tages:

Zu fett, zu süß, zu fleischlastig: Verbraucherzentrale kritisiert Kita-Essen

Nudeln mit Tomatensoße und Fischstäbchen mit Pommes - das sind wohl die Klassiker unter den Lieblingsgerichten von Kindern. Einmal in der Woche ist das laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung auch in Ordnung, aber ansonsten sollten auch Kinder täglich Gemüse und Salat sowie Vollkornprodukte essen - und mindestens einmal in der Woche Fisch, aber höchstens einmal in der Woche Fleisch.

Entspricht das auch dem, was in hessischen Kitas auf den Tisch kommt? Nicht immer.

Die Verbraucherzentrale hat sich insgesamt 100 Speisepläne von 50 Kindertagesstätten und Einrichtungen der Kindertagespflege angeschaut und war nur bedingt begeistert. Das Ergebnis sei ernüchternd gewesen, hieß es. In vielen Einrichtungen gab es zu viel Fleisch, Sahnesoßen und süße Nachspeisen. Sicher sehr lecker, aber nicht gesund.

Es gab jedoch auch positive Beispiele: So stünden erfreulich oft Rohkost-Gemüse und Salat auf dem Speiseplan oder frisches Obst zum Nachtisch. Insgesamt ist da aber wohl noch reichlich Luft nach oben.

Ende der Fliegenplage in Gründau? Bio-Müll kommt nach Maintal

Freunde der gemeinen Stubenfliege kamen in Gründau-Lieblos (Main-Kinzig-Kreis) bisher voll auf ihre Kosten: Seit Jahren gibt es dort im Sommer das große Summen, von nicht ganz so großen Fliegenfans auch abfällig Fliegenplage genannt.

Die genaue Ursache ist bis heute unbekannt, aber die dortige Kompostierungsanlage bot den Plagegeistern ideale Bedingungen, um sich weiter zu vermehren. Das soll sich nun ändern, denn ab sofort dient Gründau nur noch als Zwischenlager. Verwertet wird der Müll dann im 25 Kilometer entfernten Maintal.

Ganz neu ist das nicht, denn ein erster Testlauf fand bereits im vergangenen Jahr statt - mit Erfolg. Einen Haken hat die Sache allerdings: Die aufwändigere Entsorgung ist teurer als bisher, so dass die Gebühr dafür steigen musste. Jetzt soll sie wieder sinken.

Und warum ist die Maintaler Anlage besser geeignet? Weil sie beim Bau strengere Auflagen erfüllen musste. Sie wurde zum Beispiel nicht in der Nähe von Wohngebieten gebaut.

Cold Case "Frieda": 14 Hinweise bei Ermittlern eingegangen

Am 27. April 1999 wurde nach einem anonymen Hinweis ein totes Baby an der A67 bei Lorsch gefunden. Bis heute ist ungeklärt, wer das Baby war, wie es dorthin kam und wer damals angerufen hatte.

Das Kind erhielt im Rahmen der Ermittlungen den Namen "Frieda". Es war nach derzeitigem Stand etwa zwei Tage alt und trug ein helles Unterhemd, einen weiß-gelben Strampler mit Comic-Motiven und der Aufschrift "Fresh Fruit" sowie eine helle Mütze.

Gestern war der Cold Case "Frieda" in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" zu sehen. Während der Sendung gingen 14 Hinweise ein.

Doch schon vor der Sendung hatte sich der Mann bei der Polizei gemeldet, der damals den anonymen Anruf getätigt haben soll. Er soll nun vernommen werden. Vielleicht kommt dann ja doch noch Licht ins Dunkel und der Fall kann endlich abgeschlossen werden.

Wer erkennt Friedas Babykleidung? Bild © Polizeipräsidium Südhessen

Weitere Themen des Tages

Neues Jahr, neue Baustellen: Für Pendlerinnen und Pendler bedeutet 2025 wieder zahlreiche Fahrplanänderungen, Sperrungen und Umleitungen im Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV). Insgesamt sind rund 2.500 Baustellen im öffentlichen Nahverkehr geplant. Im Sommer und Herbst wird sogar der S-Bahn-Verkehr von und nach Offenbach für mehrere Wochen abschnittsweise eingestellt.

Ein 36-jähriger mutmaßlicher Geldautomatensprenger ist am Mittwoch auf einer Raststätte an der A3 bei Erlangen (Bayern) festgenommen worden. Zuvor hatte das Amtsgericht Offenbach einen europäischen Haftbefehl gegen den Mann aus den Niederlanden erlassen. Er soll bei einer Automatensprengung in Offenbach rund 220.000 Euro Bargeld erbeutet haben.

Beim Bierbrauen fällt ein faseriger Reststoff aus ausgelaugtem Gerstenmalz an, der nun eine zweite Karriere als vegane Fleischalternative startet. Die so genannten "Brew Bites" eines Frankfurter Start-up-Unternehmens gibt es seit gestern in der Mensa der Universität Gießen. Die ersten Reaktionen der Studierenden sind recht positiv.

Ein kurzer Blick über den Tellerrand

Streaming-Tipp: Y-History

Vielleicht kennen Sie schon das Y-Kollektiv. Das junge Reportageformat ist seit 2023 in der ARD-Mediathek zu Hause und dort sehr erfolgreich. Mit "Y-Kollektiv - der Podcast" bekommt das Y-Kollektiv nun nicht nur einen Audio-Ableger, sondern mit "Y-History" auch ein neues Video-Format.

In der Doku-Reihe gehen junge Reporterinnen und Reporter auf Spurensuche in der Geschichte, immer mit der Frage im Hinterkopf: "Was hat das mit uns heute zu tun?". Die erste Folge beschäftigt sich mit der Frage "War mein Uropa ein Nazi?" und ist seit dieser Woche abrufbar .

Falls Ihnen der Sinn aber mehr nach Fiktion steht, habe ich hier noch drei Serien für Sie, durch die quasi hessisches Blut fließt: "Die Zweiflers" und "Kafka" wurden vom hr mitproduziert, während "Schleudergang" nur vom hr produziert wurde.

Alle drei Serien haben am 4. April die Chance auf einen Grimme-Preis und sind in der ARD-Mediathek verfügbar. Ebenfalls für den Grimme-Preis nominiert ist die vom hr produzierte Show "noeldorado" .

Falls Ihnen der Sinn aber mehr nach Fiktion steht, habe ich hier noch drei Serien für Sie, durch die quasi hessisches Blut fließt: "Die Zweiflers" und "Kafka" wurden vom hr mitproduziert, während "Schleudergang" nur vom hr produziert wurde.

Alle drei Serien haben am 4. April die Chance auf einen Grimme-Preis und sind in der ARD-Mediathek verfügbar. Ebenfalls für den Grimme-Preis nominiert ist die vom hr produzierte Show "noeldorado" .

Eins noch ... Gestern hatten wir hier das Thema, dass bei der kommenden Bundestagswahl die Mehrheit der Wählenden über 50 Jahre alt sein wird. Das ist viel - und ein generelles Problem: Es gibt immer mehr ältere und alte Menschen, aber zu wenig Geburten. In Oberlungwitz (Sachsen) zum Beispiel gab es 2015 noch 49 Geburten, im vergangenen Jahr waren es nur noch 15. Das gibt natürlich auch dem Bürgermeister dort zu denken, weshalb er zum Jahreswechsel einen etwas ungewöhnlichen Aufruf auf Facebook gepostet hat ...

Damit verabschiede ich mich für heute und wünsche Ihnen einen schönen Donnerstagabend. Bis morgen!

Ihr Sven-Oliver Schibat (hofft, dass sie sich gut von den Strapazen erholt hat - Link führt zu dasding.de)