Hier finden Sie am Sonntag ab 18 Uhr die Ergebnisse der Auszählung der Bundestagswahl im Landkreis Bergstraße.

Veröffentlicht am 22.02.25 um 02:37 Uhr

Die rund 4,3 Millionen Wahlberechtigten in Hessen sind am 23. Februar zur Wahl des 21. Deutschen Bundestags aufgerufen. Hier finden Sie nach 18 Uhr den jeweiligen Auszählungsstand im Landkreis Bergstraße und in Hessen.

Landkreis Bergstraße: Zweitstimmen bei der vorherigen Bundestagswahl

Bei der letzten Bundestagswahl verteilten sich die Zweitstimmen aus den Gemeinden des Landkreises wie folgt auf die Parteien:

Die kreis im Vergleich: Die Bevölkerung nahm pro Jahr um 0,4 Prozent ab. (Hessen: 0,5 Prozent.)

Anteil nichtdeutscher Einwohner: 5,0 Prozent (Hessen: 4,3 Prozent).

Bebautes Gebiet: 11,5 Prozent (Hessen: 9,5 Prozent).

Landwirtschaftliche Fläche: 39,6 Prozent (Hessen: 41,1 Prozent).

Grünfläche: 40,1 Prozent(Hessen: 40,1 Prozent).

Wasserfläche: 2,3 Prozent (Hessen: 1,4 Prozent). Bruttoeinkünfte je steuerpflichtigem Einwohner: 46.620 € (Hessen: 46.123 €).

Stand: 31.12.2023



