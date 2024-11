100.000 Euro Bargeld bei Dealer in Frankfurt gefunden

Bei der Durchsuchung der Wohnung eines Rauschgifthändlers hat die Polizei am Mittwoch in Frankfurt mehr als 100.000 Euro in bar gefunden.

Der 28-Jährige wurde in eine Haftzelle gebracht und sollte am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Bei der vorausgegangenen Festnahme im Bahnhofsviertel wurden bei ihm unter anderem Crack und Heroin gefunden. Die Polizei hatte ihn mittels Videoüberwachung beim Dealen gesichtet.