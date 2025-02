100.000 Euro Schaden bei Brand in Hanau

Bei einem Brand in einem Geschäft in Hanau ist am Freitagabend ein Schaden in Höhe von rund 100.000 Euro entstanden.

Veröffentlicht am 22.02.25 um 10:37 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf andere Räume. Die Brandursache ist noch unklar. Nach Polizeiangaben vom Samstag finden in dem Gebäude zurzeit Renovierungsarbeiten statt.