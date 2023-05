Ein 17-Jähriger ist in Weilmünster (Limburg-Weilburg) mit seinem Motorroller verunglückt und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der 17-Jährige am Freitagabend beim Einbiegen von einem Wirtschaftsweg auf eine Landesstraße ein Auto übersehen. Es kam zum Zusammenstoß. Der 17-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde.