Tödlicher Unfall in Bebra

Ein 17-Jähriger ist bei einem Unfall auf der B27 im Kreis Hersfeld-Rotenburg tödlich verletzt worden. Er saß in einem Auto, das mit einem Transporter zusammenstieß. Der Transporterfahrer lief davon - konnte inzwischen aber ermittelt werden.

Der schwere Unfall ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag gegen 0.45 Uhr auf der Bundesstraße 27 in Bebra (Hersfeld-Rotenburg) in Höhe des Klärwerks. Nach ersten Ermittlungen der Polizei stießen der Pkw eines 18 Jahre alten Autofahrers und ein entgegenkommender Transporter zusammen.

Im Pkw waren insgesamt vier Insassen. Der Fahrer, eine 16 Jahre alte Beifahrerin und ein 15 Jahre alter Mitfahrer auf dem Rücksitz wurden schwer verletzt. Ein weiterer, 17 Jahre alter Mitfahrer, der zum Unfallzeitpunkt hinter der Beifahrerin auf der Rücksitzbank saß, wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Flüchtiger Fahrer kann ermittelt werden

Der Fahrer des Transporters lief zu Fuß von der Unfallstelle weg, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Beamten suchten mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber nach ihm, konnten ihn aber zunächst nicht aufgreifen.

Im Laufe des Tages meldeten die Beamten schließlich einen Ermittlungserfolg: Bei dem flüchtigen Transporterfahrer handelt es sich demnach um einen 29-Jährigen aus Rheinland-Pfalz, der bei dem Unfall unverletzt blieb. Weshalb er davonlief, teilte die Polizei nicht mit.

Auch die Unfallursache ist noch unklar. Ein Sachverständiger soll den Hergang klären. Die B27 war für die Rettungs- und Aufräumarbeiten für etwa viereinhalb Stunden gesperrt.

