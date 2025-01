18-Jähriger in Limburg starb anders als gedacht - Verwandter belog die Polizei

Ein 18-Jähriger kommt nach einem angeblichen Fahrradunfall ins Krankenhaus, später stirbt er. Jetzt haben Ermittlungen der Polizei ergeben: Angehörige des Jungen haben den Radunfall erfunden. Die Todesursache sei eine andere.

Veröffentlicht am 07.01.25 um 15:40 Uhr

Der Todesfall eines 18-Jährigen in Limburg scheint anders gewesen zu sein, als von seiner Familie zunächst dargestellt. Das hätten "intensive Ermittlungen" ergeben, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Limburg am Dienstag mit.

Der verletzte junge Mann war am 2. Januar in Limburg ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem er angeblich einen Fahrradunfall ohne fremde Beteiligung hatte - jedenfalls gab das ein Verwandter des 18-Jährigen an. Später starb der junge Mann. Die Ermittlungen der Polizei ergaben nun aber, dass es gar keinen Fahrradunfall gab.

Trotz intensiver Suche mit einem Hubschrauber und mehreren Streifen fand die Polizei nämlich weder Fahrrad noch Unfallstelle, wie sie berichtete.

Arbeits- statt Fahrradunfall

Dies und Zeugenhinweise nach einer ersten Meldung vom 3. Januar hätten weitere Ermittlungen nach sich gezogen. Nun geht die Polizei davon aus, dass der 18-Jährige beim Umbau einer Moschee in Dornburg-Frickhofen mitgeholfen habe. Dort sei es zu einem Arbeitsunfall gekommen: Eine Mauer sei eingestürzt und habe den 18-Jährigen verletzt.

Er sei zunächst vor Ort in der Moschee versorgt worden. Als sich sein Zustand verschlechterte, habe ihn ein Verwandter ins Krankenhaus gefahren und von dem angeblichen Fahrradunfall berichtet.

Polizei ermittelt wegen falscher Angaben

Die Baustelle sei am Wochenende auf Anordnung eines Richters durchsucht worden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der 18-Jährige durch herabfallende Steine der umstürzenden Mauer innere Verletzungen davongetragen habe, an deren Folgen er starb. Um die genaue Todesursache zu ermitteln, wurde eine Obduktion angeordnet.

Die Polizei ermittelt nun, ob sich Beteiligte strafbar gemacht haben. Auch die falschen Angaben gegenüber dem Krankenhauspersonal und der Polizei seien Teil der Ermittlungen. Es gehe dabei um die Frage, ob der Mann hätte überleben können, wenn vor Ort der Rettungsdienst gerufen worden wäre, sagte ein Polizeisprecher dem hr.