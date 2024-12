19-Jähriger attackiert Polizisten in Kassel

Ein 19-Jähriger hat am Montagabend einen am Steuer eines Streifenwagens sitzenden Polizisten in Kassel unvermittelt mit Faustschlägen durch das geöffnete Fenster der Tür angegriffen und ihn am Kopf und im Gesicht verletzt.

Der 34-jährige Polizeibeamte kam zur Behandlung in eine Klinik, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der polizeibekannte Tatverdächtige wurde festgenommen.