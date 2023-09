19-Jähriger fährt mit seinem Auto in die Lahn

Ein 19-Jähriger ist mit seinem Auto am Samstag in Marburg in der Lahn gelandet.

Laut Polizei fuhr er gegen 23.40 Uhr parallel zum Fluss, als er durch einen mutmaßlichen Fahrfehler ins Wasser geriet. Der Fahrer und zwei weitere Insassen konnten sich unverletzt aus dem Wagen befreien. Die Feuerwehr zog das Auto nach etwa eineinhalb Stunden aus der Lahn.