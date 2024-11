Ein randvoll mit Mandeln beladener Lastwagen ist bei Baunatal in Flammen aufgegangen. Die Folge: eine gesperrte Autobahn, aufwendige Löscharbeiten und jede Menge gebrannter Mandeln.

In riesigen Haufen türmen sich die dampfenden Mandelberge, Lichter erhellen den Nachthimmel über Baunatal (Kassel). Nur die zahlreichen Feuerwehrleute passen nicht so recht in die vorweihnachtliche Szenerie.

Ohne Zucker und Zimt

Womöglich auf dem Weg in die Weihnachtsbäckerei ist am Dienstag gegen 1 Uhr ein Lastwagen auf der A49 in Flammen aufgegangen. Der Fahrer bemerkte das Feuer kurz vor der Abfahrt Baunatal Süd und konnte noch rechtzeitig anhalten, wie die Autobahnpolizei auf Nachfrage mitteilte. Geistesgegenwärtig koppelte er demnach die Zugmaschine seines Gespanns ab und brachte sich unverletzt in Sicherheit.

Nur die Ladung war zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr zu retten. Und so haben rund 20 Tonnen Mandeln – ganz ohne Zugabe von Zucker und Zimt – mitten auf der Autobahn gebrannt. Rund fleißige 70 Feuerwehrwichtel hatten alle Hände voll zu tun, die duftende Ware aus dem Anhänger auszuladen, auf der Autobahn auszubreiten und mit Wasser abzulöschen.

Container statt Tütchen

Statt in kleinen Tütchen landeten die noch warmen Mandeln anschließend in einem riesigen Container und sollten dann abtransportiert werden. Die A49 in Richtung Marburg soll dafür noch mehrere Stunden gesperrt bleiben. Als Brandursache wird Funkenflug durch einen Reifenplatzer vermutet. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Zum Verzehr dürften sich die gebrannten Mandeln nicht mehr eignen. Auf welchem Weihnachtsmarkt es nun Engpässe geben könnte, wurde nicht mitgeteilt.