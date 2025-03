200.000 Euro Schaden bei Brand in Wiesbaden

In der Dotzheimer Straße in Wiesbaden hat es in der Nacht zum Sonntag in einem Gastronomiebetrieb gebrannt.

Veröffentlicht am 02.03.25 um 10:34 Uhr









In Wiesbaden brannte ein Gastronomiebetrieb Bild © Feuerwehr Wiesbaden

Die Feuerwehr rettete mehrere Personen aus den darüber liegenden Wohnungen. Knapp 50 Kräfte waren im Einsatz. Die Brandursache war zunächst unklar, der Schaden wurde mit rund 200.000 Euro angegeben.