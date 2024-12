Das Landgericht Gießen hat am Freitag den Chef einer Geldautomatensprenger-Bande zu zehn Jahren Haft verurteilt. Er hatte ein Geständnis abgelegt. Insgesamt wurden dem 30 Jahre alten Mann aus Offenbach drei Taten aus dem Jahr 2019 zur Last gelegt: die Sprengung von Geldautomaten in Eschborn, Alsfeld sowie eine versuchte Sprengung in Eisenach. Dabei wurde die Bande geschnappt.